В Волгограде разработают новый Устав города

Устав городского округа город-герой Волгоград изменят в связи в новым федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Ожидается, что к 1 января 2027 года законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, а также муниципальные правовые акты должны быть приведены в соответствие с данным федеральным законом.