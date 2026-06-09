19 иностранцев‑нелегалов оштрафовали в Нижнем Новгороде

Помимо этого, 47‑летнему организатору канала нелегальной миграции грозит уголовная ответственность — в его отношении возбудили дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Также полицейские вскрыли схему фиктивных регистраций: иностранцев массово прописывали в одном из СНТ и в доме на проспекте Гагарина, хотя фактически они там не проживали. По данным эпизодам продолжаются отдельные проверочные мероприятия.