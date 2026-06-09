19 иностранцев‑нелегалов оштрафовали в Нижнем Новгороде

В ходе операции «Нелегал‑2026» на производстве на улице Бурнаковской в Нижнем Новгороде выявили 19 иностранцев‑нелегалов — в общей сложности им предстоит выплатить свыше 102 тысяч рублей штрафов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.
Рейд провели сотрудники Управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД совместно с отделом полиции № 4, УФСБ и ОМОНом. На объекте обнаружили импровизированное общежитие: там были обустроены спальные места, кухня и даже баня.
Иностранные граждане занимались переработкой электроники. Правоохранители оформили 51 административный протокол — среди нарушений как отсутствие патентов, так и уклонение от выезда из РФ. Суд постановил выдворить всех задержанных, поместив их в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Нижегородской области.
Помимо этого, 47‑летнему организатору канала нелегальной миграции грозит уголовная ответственность — в его отношении возбудили дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Также полицейские вскрыли схему фиктивных регистраций: иностранцев массово прописывали в одном из СНТ и в доме на проспекте Гагарина, хотя фактически они там не проживали. По данным эпизодам продолжаются отдельные проверочные мероприятия.
Ранее 61 иностранцу в Нижегородской области закрыт въезд в РФ.