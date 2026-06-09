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Проект гостиницы в Лесном прошёл экспертизу

Положительное заключение получено 9 июня.

Экспертиза одобрила проект строительства гостиницы на ул. Дюнной в посёлке Лесное Светлогорского округа. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

В качестве экспертной организации выступила калининградская компания «Проэксперт». Проектную документацию готовили ООО «Ардема» и «Западстройпроект» (Калининград). Указанный застройщик — ООО «Специализированный застройщик “Строй-Альянс”» (Лесное). Положительное заключение получено 9 июня 2026 года. Форма экспертизы — негосударственная.

Согласно данным открытых источников, ООО «СЗ “Строй-Альянс” зарегистрировано в 2020 году в посёлке Лесное и занимается управлением недвижимым имуществом за вознаграждение. С ноября 2025 года пост генерального директора занимает Семён Порядкин. Единственным учредителем компании выступает Александр Канаев, владеющий 100% доли уставного капитала.

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