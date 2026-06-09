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Фестиваль русских народных игр пройдёт в Красноярске в День России

Мероприятие направлено на патриотическое и культурное воспитание молодёжи.

В День России, 12 июня 2026 года, на центральной левобережной набережной Красноярска пройдёт фестиваль русских нарлдных ирг. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Фестиваль русских народных игр начнётся в 15:00 и пройдёт на улице Дубровинского, 100/1. Мероприятие направлено на патриотическое и культурное воспитание молодёжи, а также на семейный отдых.

В программе — 15 видов народных забав: домино, чапаев, классики, цепи кованые, резиночка, городки, лапта и другие. Каждый найдёт игру по душе — от спокойных настольных до активных командных состязаний.

Организаторы приглашают всех, кто хочет проявить ловкость, ощутить азат здорового соперничества или просто провести время с семьёй на свежем воздухе.