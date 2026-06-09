Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС предупредило о ветре и грозе в ближайший час в Москве

МЧС: ветер и гроза ожидаются в ближайший час в Москве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Спасатели предупредили о ветре, грозе и ветре с порывами до 14 метров в секунду в ближайший час и до вечера вторника в Москве, сообщили в столичном главке МЧС России.

Ранее столичный департамент транспорта сообщал, что водителям в Москве стоит быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию во вторник из-за непогоды.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час с сохранением до 20 часов 09 июня местами в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, усиление ветра при грозе с порывами до 14 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендовали водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров; парковаться вдали от деревьев; пешеходов призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше