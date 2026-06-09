Госдума расширила основания для увольнения из силовых ведомств

Кроме того, уточняется, что начальник таможенных органов получит право увольнять за прекращение допуска к гостайне (в том числе из-за нарушения законодательства о гостайне) и за проступок, порочащий честь. Добавляется, что возможно также увольнение и за систематическое нарушение дисциплины при наличии письменного взыскания.