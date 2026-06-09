Как в регионах России решают проблему нехватки городских пляжей

Как сообщили в мэрии города, в этом сезоне будет работать пять пляжей и девять открытых бассейнов общей вместимостью около 10,5 тысячи человек. Для почти семисоттысячного города этого явно недостаточно, учитывая, что только на одно из разрешенных мест купания можно попасть бесплатно. Это городской пляж на острове Помазкин, да и тот открывается позже всех — к концу июня из-за высокого уровня воды в Оби. По словам начальника городского управления по делам ГО и ЧС Андрея Неймана, благоустроить пляж и взять необходимые пробы можно только после спада воды в реке.