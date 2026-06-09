Как в регионах России решают проблему нехватки городских пляжей

В Саратове 15 июля после десятилетней реконструкции откроется последний участок самой протяженной на Волге Набережной Космонавтов. Обновленная красавица-набережная протянулась на целых восемь километров. Помимо речного вокзала, причалов для теплоходов и яхт, здесь есть летний кинотеатр, колесо обозрения, многочисленные детские и спортивные площадки, а также два пляжа, открытия которых с нетерпением ждут порядком прожарившиеся горожане…
Несмотря на то, что первые дни лета на большей части территории России выдались довольно прохладными, самый жаркий сезон потихоньку начинает вступать в свои права. Вместе с ним начинается и горячая пора для спасателей, когда толпы страждущих тянутся к воде, чтобы позагорать и поплавать. Далеко не везде такие места отдыха оказываются безопасными, но таблички «Купание запрещено» останавливают не всех. Можно ли решить эту проблему, выясняли корреспонденты «РГ».
Хабаровск: Спасаемся от жары в фонтане.
В Хабаровске, который протянулся вдоль Амура и Амурской протоки на 40 километров, официальных пляжей, как и в предыдущие годы, открыто не будет. Купаться в реке запрещено.
— Ради собственной безопасности не делайте этого. Амур — неспокойная река. В требованиях к обустройству мест отдыха у воды говорится, что скорость течения там не должна превышать полметра в секунду. А в Амуре она в среднем 1,4. Какими бы хорошими ни были навыки плавания, купание в реке с таким сильным течением может стать причиной трагедии, — напомнили в управлении по делам ГО и ЧС администрации города.
Давно существующие, а ныне бывшие пляжи Хабаровска не соответствуют требованиям безопасности не только по скорости течения, но и по рельефу дна и другим показателям, установленным законодательством. Так, ежегодно Дальгидромет сообщает, что вода в Амуре не подходит для купания и по санитарно-гигиеническим требованиям. Находят в пробах энтеровирусы и других возбудителей инфекций.
На берегу повсюду выставлены знаки и аншлаги «Купание запрещено». А с прошлого года увеличился до пяти тысяч рублей штраф за купание в неположенном месте. Но не всех эти меры останавливают. Для профилактики ЧП в самых посещаемых местах отдыха у воды — на «Дельфине», «Амуркабеле» и «Дальдизеле», а также на бывшем центральном пляже возле Утеса с 31 мая выставлены спасательные посты. Там в светлое время суток будут дежурить спасатели — добровольцы, прошедшие отбор и обучение.
Фото: Ольга Бухарова/РГ.
Не все хабаровчане согласны с действующим запретом на купание. Многие возмущаются: где еще спасаться от летней жары и духоты? В фонтанах?
— Плавать без риска для жизни и здоровья горожане могут в бассейнах, — посоветовали в городской администрации.
Но такие места для отдыха платные. А большинству людей все-таки хочется проводить выходные у водички бесплатно.
Барнаул: Отдохнуть всей семьей накладно.
По этой же причине «дикие» пляжи продолжают пользоваться популярностью в Барнауле, который давно испытывает дефицит оборудованных мест для купания. Хотя за последние годы здесь открыли несколько частных пляжей и летних бассейнов, проблему это не решило.
Как сообщили в мэрии города, в этом сезоне будет работать пять пляжей и девять открытых бассейнов общей вместимостью около 10,5 тысячи человек. Для почти семисоттысячного города этого явно недостаточно, учитывая, что только на одно из разрешенных мест купания можно попасть бесплатно. Это городской пляж на острове Помазкин, да и тот открывается позже всех — к концу июня из-за высокого уровня воды в Оби. По словам начальника городского управления по делам ГО и ЧС Андрея Неймана, благоустроить пляж и взять необходимые пробы можно только после спада воды в реке.
Фото: Татьяна Андреева/РГ.
Цены в открытых бассейнах горожан не радуют. Если прошлым летом они составляли 700−1000 рублей для взрослых и 350−500 для детей, то в этом году доходят уже до 1200 и 600 рублей соответственно. «Чтобы отдохнуть всей семьей, теперь только за вход придется заплатить 4200 рублей, учитывая, что старшему уже исполнилось 14», — сетует мама двоих детей Анжелика Серова.
Для многих это дорого, и они едут на дикие пляжи. Спасатели насчитали в Барнауле 25 несанкционированных мест купания. Везде таблички с предупреждениями, которые, конечно, никого не останавливают.
— Весь летний сезон сотрудники МЧС совместно с полицейскими, добровольцами, представителями администрации районов, родительских комитетов патрулируют несанкционированные места купания, ведут беседы, раздают памятки. Но охватить все стихийные пляжи невозможно, — прокомментировал ситуацию начальник пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю Андрей Поздняков.
Самара: Дикарей окультуривают.
А вот в Самарской области, кажется, этим летом проблем с купающимися будет меньше. Здесь увеличили число оборудованных мест для отдыха почти вдвое. Сейчас в реестр официальных пляжей региона включено уже 73 локации.
Традиционно «диких» мест купания здесь тоже всегда было больше, чем официальных: людям хочется ближе к дому, рядом с дачей и вообще «без напряга». Такой отдых часто приводит к ЧП, поэтому еще с прошлого года власти взяли курс на окультуривание стихийных мест у воды. Но сначала нужно оформить участки, заключить договоры водопользования, обследовать дно и получить санитарно-эпидемиологические заключения. Пока заключили 50 соглашений. Остальные муниципалитеты пока не укладываются в сроки с подачей документов. Минприроды региона держит ситуацию на контроле.
Фото: Ирина Чечурина/РГ.
Параллельно решается вопрос безопасности. Декларации о допуске к эксплуатации от ГИМС уже получили 43 территории, заключаются контракты на работу профессиональных спасателей. А вот завоз песка и получение санэпидзаключений начнутся после завершения половодья. Вода еще стоит высокая.
Официально в Самаре и Тольятти пляжный сезон стартует 15 июня, но отдыхающих на песке уже предостаточно. Некоторые не только принимают солнечные ванны, но и пробуют воду, которая в Волге прогрелась до +16 градусов. На малых реках региона — до 23.
В самом «городе-курорте», как гордо именует себя Самара, официально будет работать девять общедоступных зон отдыха у воды — это самая протяженная линия пляжей в Поволжье. Кроме спортивных и игровых площадок и детской акватории там традиционно откроют пляж для людей с ОВЗ, которым принимать солнечные и водные процедуры будут помогать волонтеры.
Пользоваться пляжами все могут бесплатно и без ограничений, а вот правила поведения соблюдать необходимо. Кроме общих запретов «не заплывать за буйки» здесь запрещено купаться нагишом и в темное время суток. Нельзя оставлять детей до 14 лет без присмотра и позволять им заходить в воду без взрослых. Нельзя приводить животных и, разумеется, пить алкоголь.
Кстати, к 2029 году стратегия социально-экономического развития Самарской области предусматривает создание 150 пляжей в регионе. Это продуманные инвестиции, ведь только в прошлом году регион посетили более 4 млн туристов, которые потратили здесь более 24 миллиардов рублей.