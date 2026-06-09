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В Пермском крае произошло ДТП с семью автомобилями

МВД: в Пермском крае произошло ДТП с участием семи автомобилей.

Источник: РИА Новости

ПЕРМЬ, 9 июн — РИА Новости. Авария с участием семи автомобилей произошла на трассе в Пермском крае, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в краевом ГУМВД.

«Во вторник на 313-м километре автодороги Кунгур-Соликамск произошло три ДТП в общей сложности с участием семи транспортных средств. Проводится проверка», — рассказали в ведомстве.

Собеседник уточнил, что в результате автоаварий люди не пострадали, машины получили механические повреждения.

В местных пабликах в соцсетях очевидцы ДТП под Соликамском публикуют фотографии, на которых видны искореженные легковые автомобили и фуры, при этом один из грузовиков лежит на боку в кювете.