В Пермском крае произошло ДТП с семью автомобилями

ПЕРМЬ, 9 июн — РИА Новости. Авария с участием семи автомобилей произошла на трассе в Пермском крае, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в краевом ГУМВД.
«Во вторник на 313-м километре автодороги Кунгур-Соликамск произошло три ДТП в общей сложности с участием семи транспортных средств. Проводится проверка», — рассказали в ведомстве.
Собеседник уточнил, что в результате автоаварий люди не пострадали, машины получили механические повреждения.
В местных пабликах в соцсетях очевидцы ДТП под Соликамском публикуют фотографии, на которых видны искореженные легковые автомобили и фуры, при этом один из грузовиков лежит на боку в кювете.