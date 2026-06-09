СК назвал причину массового отравления детей в Борисове и задержал подозреваемого

Следственный комитет назвал причину отравления детей в Борисове и задержал подозреваемого.
Напомним, что 2 июня 2026 года в Борисове родители несовершеннолетних (в основном детей дошкольного возраста) обратились в больницу из-за нарушения пищеварения. Позже врачи сказали о госпитализации и состоянии нескольких десятков дошкольников. Ситуацию прокомментировали в Генеральной прокуратуре, заявив о комплексной проверке. Также подробности озвучило Министерство здравоохранения, сказав про симптомы острой кишечной инфекции у детей.
«Причина отравления детей в Минской области — нарушение санитарно-эпидемиологических норм», — заявили в ведомстве.
При расследовании уголовного дела по факту массового отравления детей в Минской области (подробнее мы писали здесь), специалисты смогли установить обстоятельства, которые к этому привели.
На одном из предприятий по изготовлению и поставке молочной продукции, были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, которые допустили сотрудники при производственном процессе.
«Подозреваемый задержан сотрудниками милиции в рамках уголовного дела по части 1 статьи 336 Уголовного кодекса Беларуси. С ним проводятся следственные действия. Устанавливаются иные пострадавшие», — заявили в СК.
Продукция отозвана и изъята с целью недопущения ее дальнейшей реализации (как сообщало ранее Министерство здравоохранения, речь идет про кисломолочный продукт «Бифидин»). Кроме того, был назначены экспертные исследования.
Следователями проводится масштабная профилактическая работа с предприятиями молочной отрасли по всей Беларуси. До руководства и сотрудников довели требования, касающиеся соблюдения санитарных норм и правил в момент технологических процессов.
По уточнили в ведомстве, подобные нарушения не являются системными и не носят массовый характер.
«Иных нарушений подобного рода не зафиксировано», — заявили в СК.
Тем временем МЧС сказало, что происходит возле дома в Витебске 9 июня, где произошло обрушение грунта.
Ранее власти изменили условия для безработных в Беларуси — что меняется.
Также МЧС сказало, что случилось в детском саду Витебска, откуда эвакуировали 70 детей.