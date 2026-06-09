234 самозанятых в Ростовской области получат больничные

При расчете размера пособия сначала определяют «средний заработок» для расчета. При стаже от 6 до 12 месяцев непрерывной уплаты взносов показатель составляет 70% от выбранной суммы. При стаже 12 месяцев и более — 100%. На втором этапе к итоговой сумме применяют процент, зависящий от общего страхового стажа гражданина. Если он составляет менее 5 лет — 60%, от 5 до 8 лет — 80%, от 8 лет и более — 100%.