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Из нижегородской «Чайки» в «Торпедо»: два тренера подписали годовые контракты

Изменения преследуют целью усиление скаутского направления и стандартизацию работы с вратарями.

В тренерском штабе нижегородской «Чайки» произошли кадровые изменения, сообщает пресс-служба молодежного хоккейного клуба. Алексей Цветков и Глеб Бармин продолжат работу в системе «Торпедо» — их новые контракты рассчитаны на один год.

В предстоящем сезоне Алексей Цветков будет курировать подготовку вратарей во всех звеньях системы «Торпедо» — в ВХЛ, МХЛ и старших группах хоккейной школы. Он будет сотрудничать с тренером вратарей «Торпедо» Николаем Хабибулиным для выработки единых подходов и стандартов работы.

Глеб Бармин сосредоточится на аналитической работе в штабе «Чайки» и на задачах скаутского отдела «Торпедо», где усиление селекционной деятельности признано приоритетным направлением в текущих условиях хоккейного рынка.

Оба специалиста показали себя с положительной стороны в сезоне 2025/2026 при работе в «Торпедо‑Горький» и «Чайке» и выразили заинтересованность в дальнейшем развитии вместе с клубом. Руководство отмечает важность сохранения традиций нижегородской вратарской школы и намерено уделять особое внимание развитию вратарей и установлению единой методики работы.

Генеральный директор ХК «Торпедо» Евгений Забуга подчеркнул, что усиление скаутского направления и стандартизация работы с вратарями являются ключевыми задачами клуба, и выразил уверенность в успешной реализации этих планов.

Ранее сообщалось, что защитник Никита Камалов подписал двухлетний контракт с нижегородским «Торпедо».