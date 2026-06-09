Из нижегородской «Чайки» в «Торпедо»: два тренера подписали годовые контракты

Оба специалиста показали себя с положительной стороны в сезоне 2025/2026 при работе в «Торпедо‑Горький» и «Чайке» и выразили заинтересованность в дальнейшем развитии вместе с клубом. Руководство отмечает важность сохранения традиций нижегородской вратарской школы и намерено уделять особое внимание развитию вратарей и установлению единой методики работы.