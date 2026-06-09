Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еврокомиссия предложила закрыть въезд в ЕС для всех участников СВО

Новые ограничения могут войти в 21-й пакет санкций против России.

Источник: Клопс.ru

Участникам СВО хотят запретить въезд в Евросоюз. О подготовке такой меры заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, её слова ТАСС приводит во вторник, 9 июня.

Инициативу представили в Брюсселе на презентации проекта очередного санкционного пакета. Ожидается, что документ вынесут на обсуждение министров иностранных дел стран ЕС 15 июня.

«Мы впервые предлагаем запретить въезд в ЕС для всех, кто служил в Вооружённых силах России с момента начала войны. Европа будет недоступна для всех, кто участвовал в нападении на Украину», — отметила председатель Еврокомиссии.

Летом на российско-польской границе ожидают сезонный рост потока машин и пассажиров.

Узнать больше по теме
Еврокомиссия: как работает главный исполнительный орган Евросоюза
Еврокомиссия — один из ключевых институтов Европейского союза, отвечающий за разработку законопроектов, контроль исполнения решений и координацию политики ЕС. В этом материале подробно разберем, что такое Еврокомиссия, как она устроена, кто в нее входит и какое влияние оказывает на Европейский союз.
Читать дальше