Жительница Кировской области получила поддержку на развитие агротуризма

Региональный этап федеральной программы «Мама-предприниматель», организованный по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», завершился в Кировской области, сообщили в управлении массовых коммуникаций региона. Победительницей стала фермер Ирина Власова, мама двух детей.
Она получила поддержку на продвижение агротуризма в виде чека номиналом 150 тысяч рублей. Уточняется, что Ирина развивает семейную ферму «У Совы» в поселке Кстинино, где содержатся козы и производится продукция из их молока. На полученные средства мама-предприниматель планирует создать пространство для семейного отдыха и обучения. На базе фермы будут проводить экскурсии, мастер-классы, обучать сыроделию и уходу за животными.
В общей сложности на победу в региональном этапе программы претендовали 30 бизнес-проектов. Некоторые из них были связаны с производством лакомств для собак, шоколада премиум-класса, открытием кафе и школ ремесла. Участницы регионального этапа программы получили сертификаты на бесплатные фотосессии и информационную поддержку. Также им выдали документы, подтверждающие прохождение обучения. Благодаря этому мамы-предприниматели смогут претендовать на льготные финансовые средства для развития бизнеса.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.