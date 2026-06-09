Жительница Кировской области получила поддержку на развитие агротуризма

Она получила поддержку на продвижение агротуризма в виде чека номиналом 150 тысяч рублей. Уточняется, что Ирина развивает семейную ферму «У Совы» в поселке Кстинино, где содержатся козы и производится продукция из их молока. На полученные средства мама-предприниматель планирует создать пространство для семейного отдыха и обучения. На базе фермы будут проводить экскурсии, мастер-классы, обучать сыроделию и уходу за животными.