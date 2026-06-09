Любимая классика, красочный Голливуд и сразу две премьеры: 11 летних спектаклей в Калининградском музыкальном театре

Летом Калининградский музыкальный театр не перестаёт радовать зрителей всех возрастов. В репертуаре найдутся и классика русской литературы, и любимые сказки, и культовый мюзикл эпохи «золотого века Голливуда». Особое место в афише занимают сразу две премьеры — новая редакция спектакля «Город нашей юности», приуроченная к 80-летию Калининградской области, и рок-опера «Орфей и Эвридика» — ей театр закроет сезон. Рассказываем о постановках, которые можно увидеть в июне и июле.