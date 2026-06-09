Эксперт оценил амбиции Киева по созданию системы ПРО с Европой

«Только бывшие друзья-юмористы Зеленского открыли компанию, которая выступает как заказчик, иностранцы делают для нее всю продукцию. Если мы говорим о комплексе ПВО, то была информация, что он будет под названием FREYA. Планируется, что там будет иметься радар, который способен обнаруживать и баллистические цели, и ракеты-перехватчики», — пояснил Кнутов.