Эксперт оценил амбиции Киева по созданию системы ПРО с Европой

Собеседник NEWS.ru обратил внимание, что западным государствам придется для реализации инициативы обеспечить крупные финансовые вливания. Только на этап разработки уйдет от полугода до года. Эксперт напомнил, что у Франции имеется комплекс SAMP/T MAMBA, который способен поражать баллистические цели. Однако выпуск этих установок ограничен.
«Где-то через два-три месяца по просьбе Зеленского Киеву поставили более совершенную версию этого комплекса. Все страны ЕС называют его “Европейский Patriot”. Он уступает по дальности действия ракеты, но если говорить о баллистике, скорость и характеристики во многом схожие. Поэтому у Франции наработки подобного рода существуют», — рассказал Кнутов.
Он отметил, что Германия и Великобритания располагают разработками только для тех комплексов, которые сбивают летательные аппараты — крылатые ракеты и вертолеты. В сфере баллистических средств поражения у них, по сути, нет собственных решений, и они традиционно опираются на систему Patriot.
Кнутов добавил, что у британцев больше достижений в ракетах малой и частично средней дальности. У немцев ситуация схожая, но у них есть качественные радары. Что касается самой Украины, то, по словам эксперта, у нее отсутствуют какие-либо компетенции в этой области.
«Только бывшие друзья-юмористы Зеленского открыли компанию, которая выступает как заказчик, иностранцы делают для нее всю продукцию. Если мы говорим о комплексе ПВО, то была информация, что он будет под названием FREYA. Планируется, что там будет иметься радар, который способен обнаруживать и баллистические цели, и ракеты-перехватчики», — пояснил Кнутов.
Он указал, что в основе украинских ракет для ПВО лежит российская разработка. Запускать их планируется с комплексов С-300 или Patriot. Однако, как полагает эксперт, такая ракета вряд ли получится сверхманевренной. В сложившихся условиях заявлять, что эта система сможет эффективно перехватывать баллистические ракеты ВС РФ, нереалистично.
Ранее сообщалось, что США столкнулись с критической нехваткой зенитных ракет для систем Patriot, поэтому не смогут поставлять их на Украину в требуемых количествах. Даже полная смена курса Вашингтона и отправка Киеву всех имеющихся боеприпасов не смогут закрыть дефицит.