В детском лагере на территории Татарстана стартовала смена Движения первых

Профильная смена, организованная Движением первых, стартовала 8 июня в детском оздоровительном лагере «Липки» в городе Лаишево в Республике Татарстан, сообщили в аппарате совета Лаишевского муниципального района. Организация таких мероприятий отвечает целям нацпроекта «Молодёжь и дети».
Смена продлится до 25 июня. В ее программе — мастер-классы, встречи с интересными людьми, творческие и спортивные события. Отмечается, что ребята уже успели познакомиться и разделиться по командам.
Ранее в пресс-службе Министерства образования и науки Татарстана сообщали, что свыше 300 школьников, успешно прошедших конкурсный отбор, смогут принять участие в 10 образовательных сменах, во время которых заниматься с детьми и подростками будут специалисты центра «Сириус», преподаватели ведущих российских вузов и деятели искусства. Ребята освоят несколько направлений: лингвистику, физику, химию, информатику, дизайн, мультипликацию, музыкальное, театральное и изобразительное искусство. Организатор смен — АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.