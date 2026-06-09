Уголовное дело возбудили из-за разваливающегося исторического дома на Ильинской

Возбуждено уголовное дело по факту разваливающегося исторического дома на улице Ильинской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.
Поводом для проверки стала публикация в СМИ, в которой сообщалось о ненадлежащем содержании жилого дома, являющегося объектом культурного наследия, а также о нарушении прав проживающих в нем людей. Кроме того, по информации СМИ, управляющая компания прекратила обслуживание дома, а необходимые меры для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания жильцов своевременно приняты не были.
Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что утвержден порядок выплаты и размеры компенсаций жителям аварийного дома на Гороховецкой улице в Нижнем Новгороде.