Уголовное дело возбудили из-за разваливающегося исторического дома на Ильинской

Поводом для проверки стала публикация в СМИ, в которой сообщалось о ненадлежащем содержании жилого дома, являющегося объектом культурного наследия, а также о нарушении прав проживающих в нем людей. Кроме того, по информации СМИ, управляющая компания прекратила обслуживание дома, а необходимые меры для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания жильцов своевременно приняты не были.