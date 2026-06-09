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В Самаре озвучили программу мероприятий ко Дню России

В Самаре с 11 по 13 июня пройдут мероприятия, посвященные Дню России. Основной площадкой в городе станет Софийская набережная (4-я очередь набережной). Об этом сообщает администрация Самары.

Источник: Коммерсантъ

На Софийской набережной 11 июня в 19:00 (MSK+1) пройдет праздничный концерт Самарского концертного духового оркестра под управлением Юрия Тазарачева и Дениса Шевякова. В 21:00 состоится показ фильма «Я шагаю по Москве» в кинотеатре под открытым небом «Филин». 12 июня в 16:30 запланирован показ анимационного проекта «Гора самоцветов», в 18:20 — «Движение вверх», а в 20:40 — «Адмиралъ».

Тематические мероприятия ко Дню России подготовили детская картинная галерея, музей-галерея «Заварка», музей Эльдара Рязанова, Самарская публичная библиотека, библиотека № 8.