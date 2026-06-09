В Самаре озвучили программу мероприятий ко Дню России

На Софийской набережной 11 июня в 19:00 (MSK+1) пройдет праздничный концерт Самарского концертного духового оркестра под управлением Юрия Тазарачева и Дениса Шевякова. В 21:00 состоится показ фильма «Я шагаю по Москве» в кинотеатре под открытым небом «Филин». 12 июня в 16:30 запланирован показ анимационного проекта «Гора самоцветов», в 18:20 — «Движение вверх», а в 20:40 — «Адмиралъ».