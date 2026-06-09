В Саратове для детей организовали экскурсию в музей педагогической славы

Для ребят, в частности, организовали экскурсию «Страна Пионерия», а также квест «Пионер — всем пример!». Начальник музейного центра Галина Гаврилова рассказала школьникам об истории пионерского движения. Во время экскурсии ребята смогли увидеть раритетные значки, галстуки, фотографии и документы, многие из которых экспонируются впервые. Также ребята узнали о вкладе пионеров в Победу в Великой Отечественной войне.