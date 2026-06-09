В Саратове для детей организовали экскурсию в музей педагогической славы

Экскурсию в музей педагогической славы Саратовского областного института развития образования организовали для школьников, отдыхающих в оздоровительном лагере дневного пребывания «Созвездие» на базе городского лицея № 15, сообщили в министерстве образования региона. Проведение таких мероприятий отвечает целям нацпроекта «Молодёжь и дети».
Для ребят, в частности, организовали экскурсию «Страна Пионерия», а также квест «Пионер — всем пример!». Начальник музейного центра Галина Гаврилова рассказала школьникам об истории пионерского движения. Во время экскурсии ребята смогли увидеть раритетные значки, галстуки, фотографии и документы, многие из которых экспонируются впервые. Также ребята узнали о вкладе пионеров в Победу в Великой Отечественной войне.
«Знакомство с историей пионерского движения помогает современным школьникам увидеть, что традиции добрых дел, взаимопомощи и служения Родине живы и сегодня. Важно, что ребята не просто слушали, но и примеряли галстуки, участвовали в квесте — это живое прикосновение к истории», — отметил заместитель министра образования Саратовской области Никита Вдовин.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.