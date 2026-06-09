Археологи обнаружили редкое серебряное украшение в Прикамье

В ходе раскопок средневекового могильника Анюшкар, расположенного на берегу Камы в Пермском крае, российские археологи обнаружили серебряную пластину
Высота пластины составляет около 30 мм, ширина — от 27 до 30 мм. Как отмечается, ее иконография не имеет прямых аналогов в данном регионе. На лицевой стороне изображены две фигуры в широких одеждах с V-образным вырезом. Головы персонажей непропорционально крупные и имеют миндалевидную форму. Под готовой гравировкой обнаружены следы предварительного эскиза: художник нанес разметку перед началом работы.
Химический анализ показал наличие следов золота на поверхности пластины. Предположительно, украшение изначально было частично позолочено. На оборотной стороне сохранились следы крепления, что указывает на то, что артефакт, вероятно, пришивался к одежде или коже.
«Это не просто серебряное украшение. Оно могло носиться при жизни, изменить свое значение после смерти владельца и стать частью ритуального пространства, где образ, материал и память имели особое значение», — отмечают авторы публикации.
Пластина была найдена рядом с одним из потревоженных погребений. Исследователи допускают, что в определенный момент предмет сменил функцию: из личного украшения он мог превратиться в ритуальный объект, нашитый на погребальное покрывало. Отверстие в верхней части позволяло как подвешивать его, так и пришивать.
Авторы исследования осторожны в интерпретации изображения. По их мнению, два персонажа могут символизировать родство, ритуальных участников, предков или выполнять охранительную функцию. Единого объяснения на данный момент нет.