Археологи обнаружили редкое серебряное украшение в Прикамье

Пластина была найдена рядом с одним из потревоженных погребений. Исследователи допускают, что в определенный момент предмет сменил функцию: из личного украшения он мог превратиться в ритуальный объект, нашитый на погребальное покрывало. Отверстие в верхней части позволяло как подвешивать его, так и пришивать.