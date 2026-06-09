Экоактивисты в Тюменской области очистили берега водоемов

Акция «Вода России» прошла в Тюменской области в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие». Ее участники очистили от мусора берега местных водоемов, сообщили в департаменте недропользования и экологии региона.
В апреле и мае экоактивисты привели в порядок прибрежные зоны в Тюмени и Ишиме, а также в ряде населенных пунктов. В частности, уборка прошла на берегах рек Упорово, Иска, Тура, Пышма, Ишим, Тобол, озер Алебашево, Цимлянское и Андреевское. К акции присоединились сотрудники различных организаций: «Росводоканал Тюмень», «Эльбрус Дриллинг», «Тюменские моторостроители», администрации муниципальных округов, молодежные центры и территориальные управления.
«Каждый участник вносит личный вклад в улучшение экологической обстановки: уборка прибрежных территорий снижает риск загрязнения воды, защищает флору и фауну водоемов, делает зоны отдыха безопаснее и комфортнее для людей», — отметили в департаменте.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.