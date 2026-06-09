Экоактивисты в Тюменской области очистили берега водоемов

В апреле и мае экоактивисты привели в порядок прибрежные зоны в Тюмени и Ишиме, а также в ряде населенных пунктов. В частности, уборка прошла на берегах рек Упорово, Иска, Тура, Пышма, Ишим, Тобол, озер Алебашево, Цимлянское и Андреевское. К акции присоединились сотрудники различных организаций: «Росводоканал Тюмень», «Эльбрус Дриллинг», «Тюменские моторостроители», администрации муниципальных округов, молодежные центры и территориальные управления.