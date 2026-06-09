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В Немане признали памятниками местного значения два «упущенных» исторических объекта

По словам Евгения Маслова, ранее его Служба эти объекты «чудесным образом пропустила».

Служба госохраны объектов культурного наследия признала памятниками местного значения два исторических комплекса в Немане: здание средней школы 1902 года постройки (улица Советская, 15) и группу жилых домов начало XX века (улица Советская, 32 и переулок Железнодорожный, 1). Ранее оба являлись выявленными объектами культурного наследия, но не имели четкого охранного статуса. Теперь для них установили границы и режим использования территории.

Как сообщил «Новому Калининграду» руководитель Службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов, в Калининградской области еще остаются исторические здания, которые «каким-то чудесным и непонятным образом» не получили охранного статуса.

«Стоят рядом два одинаковых дома, а наши предшественники или мы на более раннем этапе работы их не учли почему-то. Может, ошиблись, может, недоработка наша. В общем, мы исправляем свои же ошибки. В Немане не так много достойных памятников архитектуры, но там мы стараемся городскую среду сохранять», — сообщил чиновник.

Маслов добавил, что ранее его Служба допускала и «переработки», когда массово ставила под охрану здания и сооружения, историческое значение которых сегодня вызывает сомнения.

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