В Немане признали памятниками местного значения два «упущенных» исторических объекта

«Стоят рядом два одинаковых дома, а наши предшественники или мы на более раннем этапе работы их не учли почему-то. Может, ошиблись, может, недоработка наша. В общем, мы исправляем свои же ошибки. В Немане не так много достойных памятников архитектуры, но там мы стараемся городскую среду сохранять», — сообщил чиновник.