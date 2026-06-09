В Немане признали памятниками местного значения два «упущенных» исторических объекта

Служба госохраны объектов культурного наследия признала памятниками местного значения два исторических комплекса в Немане: здание средней школы 1902 года постройки (улица Советская, 15) и группу жилых домов начало XX века (улица Советская, 32 и переулок Железнодорожный, 1). Ранее оба являлись выявленными объектами культурного наследия, но не имели четкого охранного статуса. Теперь для них установили границы и режим использования территории.
Как сообщил «Новому Калининграду» руководитель Службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов, в Калининградской области еще остаются исторические здания, которые «каким-то чудесным и непонятным образом» не получили охранного статуса.
«Стоят рядом два одинаковых дома, а наши предшественники или мы на более раннем этапе работы их не учли почему-то. Может, ошиблись, может, недоработка наша. В общем, мы исправляем свои же ошибки. В Немане не так много достойных памятников архитектуры, но там мы стараемся городскую среду сохранять», — сообщил чиновник.
Маслов добавил, что ранее его Служба допускала и «переработки», когда массово ставила под охрану здания и сооружения, историческое значение которых сегодня вызывает сомнения.