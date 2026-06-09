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Беспрозванных рассказал об использовании дронов над сельскохозяйственными полями Калининградской области

Беспилотники помогают аграриям уже в нескольких муниципалитетах.

Источник: Комсомольская правда

Над полями Калининградской области — в Гусевском, Нестеровском, Черняховском, Краснознаменском, Озерском и Гвардейском районах — будут кружить дроны. Их используют аграрии, тестируя новые технологии. От тяжелой техники обработки полей отказываются. Об этом в МАХ рассказал губернатор Алексей Беспрозванных.

«До октября дроны будут обрабатывать тысячи гектаров полей. Беспилотники будут работать на участках, где сложный рельеф затрудняет или делает неэффективным использование сельхозтехники, к которой мы привыкли», — написал глава региона.

Дроны запускают на высоту до пяти метров. Они не повреждают посевы в процессе обработки, повышают точность внесения средств защиты растений от болезней и вредителей. Летать можно круглосуточно и даже сразу после дождя.

Власти заявили о поддержке беспилотных авиационных систем.