«Сам себе контролёр»: в калининградском трамвае не срабатывает QR‑оплата, автобус таранит столб, а для туристов нет электрички

Например, автобусы из области или из‑за границы приезжают так, что пересесть на городской транспорт невозможно: его уже нет на маршрутах. В том же Храброво самолёты прилетают позже последнего автобуса. Но даже если бы подходящий рейс и был, в городе в это время пересаживаться уже не на что.