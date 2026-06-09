В Госдуме предложили закрепить право родителей на выбор школьного меню

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева, Анна Скрозникова и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили закрепить право родителей несовершеннолетних обучающихся участвовать в выборе школьного меню.
Соответствующее обращение на имя министра просвещения Сергея Кравцова имеется в распоряжении РИА Новости.
«Представляется целесообразным рассмотреть возможность внесения изменений в федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации”, направленных на закрепление права родителей несовершеннолетних обучающихся участвовать в выборе школьного меню», — сказано в обращении.
Депутаты отметили, что выбор предпочтительного варианта меню может осуществляться одним из нескольких способов: на родительском собрании соответствующего класса или параллели, через совет родителей, управляющий совет или иной коллегиальный орган образовательной организации, либо путем прямого электронного голосования родителей через «Госуслуги».
По мнению авторов инициативы, ее реализация позволит повысить фактическую востребованность школьного питания, снизить количество жалоб на состав меню, укрепить роль родителей в управлении образовательной организацией, обеспечить более эффективное использование средств, направляемых на питание обучающихся, и развить уже созданную цифровую инфраструктуру обратной связи с гражданами.