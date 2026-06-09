В Госдуме предложили закрепить право родителей на выбор школьного меню

По мнению авторов инициативы, ее реализация позволит повысить фактическую востребованность школьного питания, снизить количество жалоб на состав меню, укрепить роль родителей в управлении образовательной организацией, обеспечить более эффективное использование средств, направляемых на питание обучающихся, и развить уже созданную цифровую инфраструктуру обратной связи с гражданами.