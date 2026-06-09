15 деклараций отозваны у нижегородских производителей мяса и молока

Так, были отозваны пять деклараций на мясную продукцию. В колбасе нашли антибиотики, а также ДНК свиньи и курицы, которые не были заявлены в составе. Одну декларацию отозвали у производителя мяса птицы — в продукте содержался ветпрепарат.