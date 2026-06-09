15 деклараций отозваны у нижегородских производителей мяса и молока

Россельхознадзор отозвал 15 деклараций у производителей мясной и молочной продукции в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления.
Продукция не соответствовала требованиям технических регламентов. Основные нарушения — это отклонения в составах и нарушения биологической безопасности.
Так, были отозваны пять деклараций на мясную продукцию. В колбасе нашли антибиотики, а также ДНК свиньи и курицы, которые не были заявлены в составе. Одну декларацию отозвали у производителя мяса птицы — в продукте содержался ветпрепарат.
Еще девять деклараций аннулировали на молочную продукцию. В ней нашли растительные жиры, посторонние добавки и бактерии. Всем производителям объявили предостережения.
Напомним, Россельхознадзор нашел нарушения в нижегородском ресторане «Зер Гут».