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15 деклараций отозваны у нижегородских производителей мяса и молока

Россельхознадзор отозвал 15 деклараций у производителей мясной и молочной продукции в Нижегородской области.

Источник: Живем в Нижнем

Россельхознадзор отозвал 15 деклараций у производителей мясной и молочной продукции в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления.

Продукция не соответствовала требованиям технических регламентов. Основные нарушения — это отклонения в составах и нарушения биологической безопасности.

Так, были отозваны пять деклараций на мясную продукцию. В колбасе нашли антибиотики, а также ДНК свиньи и курицы, которые не были заявлены в составе. Одну декларацию отозвали у производителя мяса птицы — в продукте содержался ветпрепарат.

Еще девять деклараций аннулировали на молочную продукцию. В ней нашли растительные жиры, посторонние добавки и бактерии. Всем производителям объявили предостережения.

Напомним, Россельхознадзор нашел нарушения в нижегородском ресторане «Зер Гут».