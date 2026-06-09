Нижегородские власти расторгнут соглашение по складу за 3 млрд рублей

Власти Нижегородской области намерены разорвать инвестиционное соглашение с компанией АО «Интраст НН», касающееся возведения складского комплекса в торгово‑логистическом парке Nova Park. Об этом сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».
По изначальному плану инвестор должен был вложить 3 миллиарда рублей в строительство логистического объекта класса «А» площадью свыше 51 тысячи квадратных метров, а затем передать его в аренду ООО «Сберлогистика». Документ закрепили региональным законом в 2023 году, однако теперь его планируют аннулировать.
Причина — нарушения со стороны инвестора: он не направил отчёт о ходе реализации проекта, а в декабре 2024 года продал объект ООО «Волгаспецстрой». В феврале 2026 года комиссия по приоритетным инвестпроектам на заочном заседании выступила с рекомендацией расторгнуть соглашение. При этом компания не воспользовалась предусмотренной господдержкой — льготой по налогу на имущество организаций.
Ранее сообщалось, что подрядчиков на ремонт депо ищут в Нижнем Новгороде.