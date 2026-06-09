Нижегородские власти расторгнут соглашение по складу за 3 млрд рублей

Причина — нарушения со стороны инвестора: он не направил отчёт о ходе реализации проекта, а в декабре 2024 года продал объект ООО «Волгаспецстрой». В феврале 2026 года комиссия по приоритетным инвестпроектам на заочном заседании выступила с рекомендацией расторгнуть соглашение. При этом компания не воспользовалась предусмотренной господдержкой — льготой по налогу на имущество организаций.