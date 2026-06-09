Миллиардные инвестиции и снижение выбросов: СГК будет улучшать экологию в малых городах Красноярского края

«Сибирская генерирующая компания» расширяет географию экологических преобразований в Красноярском крае.
Сводные расчеты Минприроды России зафиксировали измеримый результат — ТЭЦ и котельные СГК больше не являются основными загрязнителями атмосферного воздуха в приземном слое города Красноярска.
«За сухими фактами — 7 лет круглосуточной работы большого коллектива специалистов, масштабная реновация предприятий с применением уникальных технических решений и внедрением наилучших доступных технологий, 61 миллиард инвестиций и минус 9 300 тонн выбросов загрязняющих веществ», — поясняют в СГК.
Теперь СГК приступила к выполнению новых задач — по улучшению экологии в других территориях ответственности в Красноярском крае. В Канске, Минусинске, Назарово и Зеленогорске компания также развивает сразу несколько направлений: модернизацию генерирующего оборудования, обновление газоочистки, внедрение автоматического контроля выбросов, замещение неэффективных котельных и развитие теплосетевой инфраструктуры.
«СГК, как энергетическая компания, обеспечивающая жизнедеятельность городов Красноярского края, приняла сложнейший вызов: гарантировать стопроцентную надежность теплоснабжения в условиях сибирской зимы и при этом радикально снизить нагрузку на экосистему», — рассказал на прошедшем в Красноярске экологическом форуме «Выбираю чистый воздух» генеральный директор Енисейской ТГК (подразделение СГК в регионе Енисейская Сибирь) Олег Бубновский.
В Назарово и Зеленогорске компания обновляет газоочистное оборудование на станциях. Общий объем инвестиций — 5,3 млрд рублей.
На Назаровской ГРЭС идут работы на дымовой трубе № 2, здесь устанавливают систему автоматизированного контроля выбросов. Еще в планах этого года модернизация системы обеспыливания центрального пылезавода и газоочистного оборудования энергоблока № 2. По завершению программы повышения экологической эффективности Назаровской ГРЭС, к 2032 году, снижение выбросов взвешенных частиц составит — 47,2%.
На Красноярской ГРЭС-2 в Зеленогорске проект обновления газоочистного оборудования стартовал в 2025 году с модернизации батарейных циклонных уловителей на энергоблоке № 7. В текущем году такие же работы пройдут еще на двух энергоблоках — четырех котлах. До 2030 года установки газоочистки будут модернизированы на всех котлах станции. На дымовых трубах появятся системы автоматического контроля выбросов.
Еще одно из ключевых направлений работы СГК — замещение неэкологичных котельных. В Красноярске компания уже заместила 37 малоэффективных теплоисточников, переключив потребителей на мощности ТЭЦ с современными системами газоочистки.
В Канске программа модернизации теплоснабжения реализуется с 2020 года. За это время замещены 12 устаревших котельных, обновлено 50 км теплосетей, а износ трубопроводов снизился вдвое — с 80 до 38%. В 2026 году СГК приступила к реконструкции еще двух ветхих теплоисточников и замене 7 км теплосетей на 57 участках.
В Минусинске новым экологическим проектом СГК и администрации Минусинского округа станет модернизация теплоснабжения микрорайона Технического узла связи. Компания СГК взяла на себя обязательства по проведению и финансированию проектно-изыскательских работ. Администрация города планирует построить новую тепловую сеть протяженностью около 3 км. Это позволит закрыть 4 неэкологичные ведомственные котельные и перевести потребителей на Минусинскую ТЭЦ, а главное — снизить выбросы загрязняющих веществ более чем на 300 тонн.
СГК развивает и другие программы, которые могут быть полезными не только для городов Красноярского края. Проектом «Новое тепло» по переводу частного сектора на электроотопление заинтересовались представители правительства Хакасии и Бурятии. Еще один перспективный проект «Сибирь заряжает» по развитию электрозарядной инфраструктуры, который СГК реализует вместе с ПАО «Россети Сибирь». Уже сегодня сеть заправок для электрокаров в Красноярске крупнейшая за Уралом.