Госдума приняла второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством

Госдума приняла в третьем чтении второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Это позволит повысить безопасность граждан в Сети, сообщили в Минцифры РФ.
Так, на «Госуслугах» появится «красная кнопка». С ее помощью пользователи смогут сообщить операторам, банкам и другим платформам, подключенным к ГИС «Антифрод», о возможном мошенничестве. Чтобы защититься от нежелательных звонков, можно будет установить самозапрет на входящие международные звонки.
Что касается сим-карт, то теперь при ее покупке родители смогут сообщить оператору связи, что передают ее ребенку. Сейчас большинство операторов связи уже предлагают для родителей специальные тарифные планы с дополнительными функциями для безопасности детей. Закрепление нормы на законодательном уровне позволит еще более эффективно и системно защитить детей от интернет-мошенников.
Кроме того, вводятся меры для борьбы с частой заменой сим-карт. Договор об оказании услуг мобильной связи может быть расторгнут по инициативе клиента не ранее чем через 90 дней с даты заключения. При этом абонентская плата перестанет взиматься с момента подачи заявления о расторжении. Мера позволит предотвратить случаи частой покупки новых сим-карт для использования их в мошеннических целях и лишит злоумышленников возможности быстро избавляться от номеров.
Также новый пакет включает компенсации. Теперь операторы связи и банки должны возместить ущерб, если перевод средств был выполнен без добровольного согласия гражданина при неприменении обязательных антифрод-процедур. Такая мера направлена на стимулирование участников рынка к полноценному внедрению систем защиты от мошеннических действий.
«Как показывают данные МВД, за первые четыре месяца 2026 года число преступлений с использованием информационных технологий снизилось более чем на 30%. Вместе с тем мошеннические схемы постоянно эволюционируют, поэтому правительство совместно с Государственной Думой продолжает работу по совершенствованию механизмов защиты граждан. Новый комплексный законопроект включает около 20 мер. В частности, появится возможность установления самозапрета на вызовы из-за рубежа, на “Госуслугах” заработает сервис уведомления о мошеннических операциях, а граждане получат право на возмещение украденных средств. Рассчитываем, что предлагаемые меры создадут дополнительные барьеры для злоумышленников, повысят эффективность противодействия мошенничеству и обеспечат более надежную защиту граждан от преступлений в цифровой среде», — отметил заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.