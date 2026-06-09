Госдума приняла второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством

«Как показывают данные МВД, за первые четыре месяца 2026 года число преступлений с использованием информационных технологий снизилось более чем на 30%. Вместе с тем мошеннические схемы постоянно эволюционируют, поэтому правительство совместно с Государственной Думой продолжает работу по совершенствованию механизмов защиты граждан. Новый комплексный законопроект включает около 20 мер. В частности, появится возможность установления самозапрета на вызовы из-за рубежа, на “Госуслугах” заработает сервис уведомления о мошеннических операциях, а граждане получат право на возмещение украденных средств. Рассчитываем, что предлагаемые меры создадут дополнительные барьеры для злоумышленников, повысят эффективность противодействия мошенничеству и обеспечат более надежную защиту граждан от преступлений в цифровой среде», — отметил заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.