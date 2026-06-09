В Сухом Логу Свердловской области обновят сети водоснабжения

В этом году на улице Белинского будет обновлено 1,82 километра сетей водоснабжения, что обеспечит качественной холодной водой 3622 жителя и 54 дома. Ранее на улицах Победы и Кирова уже обновили 1 километр сетей — теперь вода станет чище для 1612 человек и 56 многоквартирных домов.