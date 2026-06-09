В Сухом Логу Свердловской области обновят сети водоснабжения

Два новых водопровода появятся в муниципальном округе Сухой Лог Свердловской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в управлении муниципального заказчика.
В этом году на улице Белинского будет обновлено 1,82 километра сетей водоснабжения, что обеспечит качественной холодной водой 3622 жителя и 54 дома. Ранее на улицах Победы и Кирова уже обновили 1 километр сетей — теперь вода станет чище для 1612 человек и 56 многоквартирных домов.
Все работы проводятся методом точечных проколов с использованием современной спецтехники, без отключения близлежащих домов от водоснабжения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.