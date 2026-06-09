Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Будут судить директора стройкомпании, обманувшей дольщиков на сумму более 17 млн руб

Договора заключались без открытия счетов эскроу.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинский райсуд Воронежа поступило уголовное дело директора ООО «Капитель», который обвиняется в обмане дольщиков в особо крупном размере.

С августа 2021 года по декабрь 2022 года руководитель организации привлек деньги граждан на строительство многоквартирного жилого дома в Хохольском районе, заключив договора займа в общей сложности на сумму более 17 млн рублей. Выяснилось, что их заключали без открытия счетов эскроу.

— Строительство многоквартирного дома в полном объеме своевременно не завершено. Заключение таких договоров лишило граждан гарантий, предусмотренных действующим законодательством, на предоставление им в собственность квартир, а также на целевое расходование денежных средств. Обвиняемый полностью признал свою вину, — сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.