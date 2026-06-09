Будут судить директора стройкомпании, обманувшей дольщиков на сумму более 17 млн руб

С августа 2021 года по декабрь 2022 года руководитель организации привлек деньги граждан на строительство многоквартирного жилого дома в Хохольском районе, заключив договора займа в общей сложности на сумму более 17 млн рублей. Выяснилось, что их заключали без открытия счетов эскроу.