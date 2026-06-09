Ловят даже на парковке

Позднее Сергей Егоров решил расторгнуть договоры аренды с предпринимателями и брать плату наличными для личных нужд. Стоянки при этом продолжили работать фактически нелегально, а деньги для вице-мэра собирал водитель на служебном автомобиле. При этом коммерсанты как свидетели сообщили следствию, что подобная схема обходилась им почти вдвое дешевле работы по договору с мэрией, однако парковки все равно не приносили желаемой прибыли: их средняя выручка составляла 20 тыс. руб. в месяц. Более того, стоянками в Ленинском и Приокском районах занимался Артем Савин, а предприниматель, который ранее работал со стройматериалами и по дружбе принял его предложение об организации парковок, даже не знал, кто на них работает, говорилось в показаниях свидетелей, оглашенных в суде.