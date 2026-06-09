Адвокаты высказались против решения суда возобновить следствие по делу об убийстве 7-летнего мальчика в Черняховске

«Да, процедура возобновления судебного следствия законом предусмотрена. Но у нас столько было заседаний, и ничто не мешало представить любое доказательство раньше. Было известно о существовании видео и телефонных разговоров. Почему их не представили как доказательство?» — отметил один из адвокатов.