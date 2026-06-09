Нижегородский спектакль «Снег в июле» вошел в шорт‑лист IX Большого Детского фестиваля

В основе «Снега в июле» — подлинная история подвига Матрены Вольской: в годы войны она спасла 3225 детей, выведя их за линию фронта в Смоленской области. Важную роль в этой истории сыграл и город Горький, куда Матрена обращалась за помощью. Спектакль раскрывает темы силы духа, любви, человечности и хрупкости мира — и помогает говорить с подростками о сострадании, памяти и ответственности. Режиссеры постановки — Алексей Шульгач и Диана Разживайкина.