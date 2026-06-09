Нижегородский спектакль «Снег в июле» вошел в шорт‑лист IX Большого Детского фестиваля

Постановка «Снег в июле» (12+) Нижегородского государственного академического театра кукол вошла в шорт‑лист IX Большого Детского фестиваля (6+) — он пройдет осенью 2026 года, сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.
В номинации «Лучший спектакль театра кукол для детей в старшей возрастной категории» нижегородцы поборются за награду с другими сильными работами: из 490 заявок в театральную программу фестиваля экспертный совет включил 41 спектакль.
В основе «Снега в июле» — подлинная история подвига Матрены Вольской: в годы войны она спасла 3225 детей, выведя их за линию фронта в Смоленской области. Важную роль в этой истории сыграл и город Горький, куда Матрена обращалась за помощью. Спектакль раскрывает темы силы духа, любви, человечности и хрупкости мира — и помогает говорить с подростками о сострадании, памяти и ответственности. Режиссеры постановки — Алексей Шульгач и Диана Разживайкина.
Директор театра Алла Забегалова назвала номинацию высокой оценкой труда всей команды и подчеркнула особую значимость того, что фестиваль отметил спектакль, основанный на реальной истории мужества и милосердия. По ее словам, такие постановки служат нравственным ориентиром и позволяют затрагивать с юными зрителями самые серьезные темы.
Большой Детский фестиваль — часть национального проекта «Семья». Он реализуется в рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Минкультуры России. Организаторами выступают Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова и Московский Губернский театр, а художественным руководителем фестиваля является Народный артист России Сергей Безруков.
Победителей по традиции определит независимое детско‑юношеское жюри — в него войдут ребята 8−16 лет, увлеченные творчеством, театром, кино и анимацией. Сейчас известны участники конкурсной программы лишь по направлениям «Театр» и «Книга».