Оператор пермских дискаунтеров снизил прибыль в семь раз

ООО «Торгсервис 59», управляющее пермскими дискаунтерами продуктовой сети «Светофор», отчиталось о финансовых результатах за 2025 год. Как следует из данных Rusprofile, за отчетный период выручка ООО составила 4,33 млрд руб., что ниже показателя предыдущего года на 11% (4,85 млрд руб.). Чистая прибыль компании снизилась на 86%: с 439 млн руб. в 2024 году до 60 млн руб. в 2025-м. При этом 2023 год общество заканчивало с убытком в размере 1,4 млрд руб.