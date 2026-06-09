Т2 добавил интернет на карту Нижегородской области

Т2 обеспечивает свои торговые точки в Нижегородской области стабильной сетью Wi-Fi, что позволит посетителям воспользоваться любыми интернет-сервисами, в том числе теми, которые не входят в белые списки. Услуга доступна в 25 салонах Т2 по всему региону, включая крупные города Нижний Новгород, Выксу, Дзержинск, Кстово, а также некоторые районные центры области.