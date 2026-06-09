Т2 добавил интернет на карту Нижегородской области

Т2, российский оператор мобильной связи, открыл бесплатные точки доступа Wi-Fi в своих салонах на территории Нижегородской области. Услугой могут воспользоваться посетители 25 торговых точек оператора. Благодаря доступу к интернету нижегородцы останутся на связи даже во время вынужденных ограничений.
Т2 обеспечивает свои торговые точки в Нижегородской области стабильной сетью Wi-Fi, что позволит посетителям воспользоваться любыми интернет-сервисами, в том числе теми, которые не входят в белые списки. Услуга доступна в 25 салонах Т2 по всему региону, включая крупные города Нижний Новгород, Выксу, Дзержинск, Кстово, а также некоторые районные центры области.
Полный список салонов, где действуют точки доступа к Wi-Fi:
Нижний Новгород.
проспект Кораблестроителей, 3.
улица Гордеевская, 2А.
шоссе Южное, 2 Г.
проспект Гагарина, 105А.
проспект Октября, 2А.
улица Дьяконова, 11А.
улица Коминтерна, 117.
улица Плотникова, 3А.
улица Тихорецкая, 4А.
улица Коминтерна, 11.
улица Маковского, 21.
шоссе Московское, 122.
Выкса.
площадь Комсомольская (остановка общественного транспорта).
улица Красные Зори, 9Б.
Дзержинск.
проспект Чкалова, 23.
проспект Циолковского, 76.
улица Гайдара, 61 Г.
Кулебаки.
улица Воровского, 64.
Кстово.
площадь Ленина, 5.
площадь Ленина, 5А.
улица 40-летия Октября, 12.
Починки.
площадь Ленина, 77.
Саров.
улица Московская, 5.
Сергач.
улица Свердлова, 63/4.
Семенов.
улица Ленина, 17А.
Подключение к Wi-Fi осуществляется через авторизационную платформу — по номеру телефона или через портал «Госуслуги». После этого абонент сможет комфортно пользоваться приложениями банков, работать с электронной почтой, общаться в мессенджерах и многое другое. Технически проект учитывает все требования кибербезопасности, а трафик пользователя надежно зашифрован. Услуга доступна клиентам любых мобильных операторов.