Все официальные пляжи Петербурга признаны непригодными для купания

Перед началом купального сезона также были исследованы пробы почвы на пляжах. В пяти случаях специалисты зафиксировали несоответствие санитарным требованиям: в двух пробах обнаружили микробиологическое загрязнение, а во всех пяти — отклонения по санитарно-химическим показателям. Нарушения выявлены на пляжах в акватории реки Ижоры, а также Среднего, Верхнего и Нижнего Суздальских озер. Информация о результатах проверок направлена в районные администрации города.