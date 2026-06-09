Экс-владельца новочеркасского завода «Актис» Владимира Базияна осудили заочно

Владимир Базиян признан виновным в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) и хищении мошенническим путем (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 300 млн руб. у Чешского экспортного банка. Он заочно приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. В августе 2021 года господин Базиян был задержан в Австрии по запросу российских властей. Генпрокуратура РФ требовала выдачи предпринимателя, но австрийские власти отказали, сославшись на возможное нарушение прав Владимира Базияна на Родине.