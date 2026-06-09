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Экс-владельца новочеркасского завода «Актис» Владимира Базияна осудили заочно

Новочеркасский городской суд вынес приговор в отношении бывшего владельца новочеркасского стеклотарного завода «Актис» Владимира Базияна. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Новочеркасский городской суд вынес приговор в отношении бывшего владельца новочеркасского стеклотарного завода «Актис» Владимира Базияна. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Владимир Базиян признан виновным в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) и хищении мошенническим путем (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 300 млн руб. у Чешского экспортного банка. Он заочно приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. В августе 2021 года господин Базиян был задержан в Австрии по запросу российских властей. Генпрокуратура РФ требовала выдачи предпринимателя, но австрийские власти отказали, сославшись на возможное нарушение прав Владимира Базияна на Родине.

В суде было установлено, что экс-владелец заводов «Актис» и «Эскорт» разработал схему преднамеренного банкротства. «Являясь генеральным директором ООО “Эскорт”, Владимир Базиян умышленно, из корыстных побуждений совершил действия, а также проявил бездействие, заведомо влекущие неспособность ООО “Эскорт” в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнять обязанности по уплате обязательных платежей», — сказано в сообщении. В результате ущерб от действий бизнесмена превысил 2,2 млрд руб.

Подробнее о деле Владимира Базияна читайте в материале «Заочно не получилось».