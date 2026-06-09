Жительница Черняховска отдала мошенникам 6,3 млн рублей, поверив в «инвестиции»

44-летняя жительница Черняховска стала жертвой мошенников, потеряв более 6 миллионов рублей. Женщина обратилась в МО МВД России «Черняховский» с заявлением о мошенничестве. Установлено, что в одном из мессенджеров ей позвонил неизвестный, представившийся консультантом по инвестициям. Злоумышленник предложил получить высокий доход от вложений в биржевые активы и убедил передать сбережения для…