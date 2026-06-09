Жительница Черняховска отдала мошенникам 6,3 млн рублей, поверив в «инвестиции»

44-летняя жительница Черняховска стала жертвой мошенников, потеряв более 6 миллионов рублей. Женщина обратилась в МО МВД России «Черняховский» с заявлением о мошенничестве.
Установлено, что в одном из мессенджеров ей позвонил неизвестный, представившийся консультантом по инвестициям. Злоумышленник предложил получить высокий доход от вложений в биржевые активы и убедил передать сбережения для участия в якобы инвестиционной платформе.
В итоге мошенники завладели 6 360 000 рублей. Из них 6 100 000 женщина передала наличными якобы курьеру-инкассатору на одной из улиц Черняховска, а 250 000 рублей перевела через мобильное приложение банка на неизвестный счёт. Для «инвестиций» потерпевшая использовала как личные накопления, так и кредитные средства.
По факту мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) возбуждено уголовное дело.
Полиция в очередной раз напоминает: не верьте незнакомцам, которые звонят с предложениями лёгкого заработка. Схема с «инвестициями» — одна из самых распространённых. Никогда не передавайте деньги курьерам и не переводите средства на неизвестные счета.