«Уральские авиалинии» с 1 июля запустят прямые рейсы из Екатеринбурга в Абхазию

Вылет из Екатеринбурга запланирован на 10:50, прибытие в Сухум — на 12:30. Время в пути составит 3 часа 40 минут. Обратный рейс будет отправляться в 13:30 и прибывать в Екатеринбург в 19:00.
Как указано на сайте авиакомпании, цена за билет начинается от 9,6 тыс. руб.
«В расписании Кольцово сегодня — около полутора десятков маршрутов для тех, кто выбирает отдых на море. И теперь — впервые в новейшей истории — этот перечень пополнит Абхазия, что для нас является очень важной вехой. Прямое авиасообщение, без сомнения, сделает поездки в эту страну более доступными, удобными и комфортными для многих наших пассажиров», — сказал исполнительный директор международного аэропорта Кольцово Александр Пастухов.
Ранее сообщалось, что в связи с высоким спросом «Уральские авиалинии» увеличат частоту рейсов из Екатеринбурга в Китай до 8 раз в неделю.