Студенческие профсоюзы и патриотические клубы укрепили сотрудничество

«Сегодня перед нами стоит задача понять, как донести до молодежи информацию о духовно-нравственных ценностях, закрепленных Указом № 809, так, чтобы для поколения Z это были не декларации, а живые смыслы, которые помогают им в реальной жизни и интегрируются в их повседневную деятельность», — сказал он.