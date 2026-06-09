Студенческие профсоюзы и патриотические клубы укрепили сотрудничество

Ассоциация «Я горжусь» и ассоциация профсоюзных студенческих организаций «Студенческий координационный совет» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере патриотического воспитания и комплексного развития студенческой молодежи на полях ПМЭФ, сообщили в ассоциации «Я горжусь».
Цель партнерства — объединить усилия патриотических клубов и студенческих профсоюзов в сферах воспитания гражданственности и патриотизма, духовного и физического развития молодежи. Соглашение подразумевает разработку совместных проектов, проведение просветительских и патриотических мероприятий, обмен опытом и методическими наработками.
«Соглашение с СКС Профсоюза важно тем, что объединяет две системные линии работы со студенческой молодежью — профсоюзы и патриотические клубы. Это позволит не дублировать усилия, а выстроить согласованную работу, где патриотические инициативы подкрепляются инструментами вовлечения и поддержки студентов. Практический эффект партнерства — в масштабировании успешных практик, запуске совместных проектов и формировании устойчивых студенческих сообществ. В результате мы получим более высокий уровень участия молодежи в общественной жизни, усиление роли студенческих объединений и появление новых инициатив, способных давать долгосрочный социальный результат», — отметил руководитель ассоциации «Я горжусь» Никита Зинков.
Он также выступил на сессии «Код будущего: между наследием и ценностями». Руководитель ассоциации «Я горжусь» подчеркнул, что необходимо находить новый язык общения с молодежью.
«Сегодня перед нами стоит задача понять, как донести до молодежи информацию о духовно-нравственных ценностях, закрепленных Указом № 809, так, чтобы для поколения Z это были не декларации, а живые смыслы, которые помогают им в реальной жизни и интегрируются в их повседневную деятельность», — сказал он.
Главным риском в работе с молодежью эксперты в ходе сессии назвали тревожность поколений поздних миллениалов, зумеров и альфа. В связи с этим в патриотических проектах предлагается ориентироваться на «гиперперсонализированный подход»: действовать проактивно, показывать молодежи конкретные возможности для развития и предоставлять ей шанс оказывать реальное влияние на процессы.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.