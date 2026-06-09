В Перми третий месяц ищут мужчину, нуждающегося в медицинской помощи

Местонахождение мужчины неизвестно с 12 апреля 2026 года. По данным поисковиков, пермяк имеет среднее телосложение, тёмно-русые волосы и серо-голубые глаза. Рост составляет 175 сантиметров. Во что был одет мужчина, неизвестно.