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В Перми третий месяц ищут мужчину, нуждающегося в медицинской помощи

Его местонахождение неизвестно с 12 апреля.

Поиск 37-летнего Ильи Коробова, который нуждается в медицинской помощи, продолжается в Перми, сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Местонахождение мужчины неизвестно с 12 апреля 2026 года. По данным поисковиков, пермяк имеет среднее телосложение, тёмно-русые волосы и серо-голубые глаза. Рост составляет 175 сантиметров. Во что был одет мужчина, неизвестно.

Всех, кто видел Илью Коробова, просят сообщить любую информацию по телефону горячей линии поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»: 8−800−700−54−52 или по телефонам экстренных служб: 102 или 112.

Для поиска отряд нуждается в добровольцах.

Напомним, в Перми ищут пожилого мужчину в тёмно-синей бейсболке.