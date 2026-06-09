С ГУП РО «УРСВ» взыскали 55 млн рублей задолженности за электричество

Кроме суммы основного долга, суд обязал ответчика выплатить 5,6 млн руб. пени с 21 марта 2023 года по 2 июня 2026 года с последующим начислением, начиная с 3 июня 2026 года по день фактической оплаты задолженности. С этой частью иска в ГУП РО «УРСВ» не согласились. сославшись на постановление правительства РФ «О некоторых особенностях регулирования жилищных отношений в 2025—2026 годах». В удовлетворении ходатайства ответчика о снижении неустойки судом было отказано.