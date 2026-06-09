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Нижегородский ТЦ «Этажи» выставят на торги после подготовки документов

О планах выставить здание на аукцион стало известно в середине мая.

Бывший торговый центр «Этажи» на улице Белинского в Нижнем Новгороде готовят к продаже с аукциона. Сейчас идёт оформление пакета документов, необходимого для организации торгов. Об этом рассказали в региональном Министерстве имущества.

После завершения подготовки бумаг будет заказана оценка рыночной стоимости объекта: именно она ляжет в основу начальной цены на торгах. О планах выставить здание на аукцион стало известно в середине мая.

Напомним, в январе 2025 года объект приобрело ГП НО «Нижегородская областная фармация» — по данным СМИ, сумма сделки составила около 700 миллионов рублей. Изначально в здании планировали разместить городскую администрацию, однако от идеи отказались из‑за нехватки средств на реконструкцию. Директор НОФ Павел Ястребов сообщил о намерении продать ТЦ; по предварительной оценке, его стоимость достигает 950 миллионов рублей.