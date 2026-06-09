Нижегородский ТЦ «Этажи» выставят на торги после подготовки документов

Напомним, в январе 2025 года объект приобрело ГП НО «Нижегородская областная фармация» — по данным СМИ, сумма сделки составила около 700 миллионов рублей. Изначально в здании планировали разместить городскую администрацию, однако от идеи отказались из‑за нехватки средств на реконструкцию. Директор НОФ Павел Ястребов сообщил о намерении продать ТЦ; по предварительной оценке, его стоимость достигает 950 миллионов рублей.