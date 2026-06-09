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В Калининградской области возбудили дело после вспышки норовируса в лагере

В Калининградской области завели дело после вспышки норовируса в лагере.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 9 июн — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после вспышки норовирусной инфекции, которой заболели дети и сотрудники в лагере в Калининградской области, сообщает пресс-служба регионального СУСК.

В понедельник пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора сообщала, что смена в детском лагере «Алые паруса» под Калининградом закрыта досрочно из-за выявленной норовирусной инфекции у детей и сотрудников. Проводится эпидемиологическое расследование. Прокуратура области проинформировала о проведении проверки.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в Telegram-канале СУСК.

В ведомстве отметили, что в рамках расследования установят причины происшествия и лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого.

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