Калининградские аграрии начали тестировать дроны для обработки полей. Об этом написал губернатор Алексей Беспрозванных в своём канале в МАХ.
Сейчас компания «Аэромакс» и агрохолдинг «ДолговГрупп» тестируют новые автономные технологии для сельскохозяйственных работ. До октября дроны будут обрабатывать тысячи гектаров полей.
«Беспилотники будут работать на участках, где сложный рельеф затрудняет или делает неэффективным использование сельхозтехники, к которой мы привыкли. Работы пройдут в Гусевском, Нестеровском Черняховском, Краснознаменском, Озёрском и Гвардейском округах», — сообщил глава региона.
По его словам, агродроны, работая на высоте до пяти метров, не повреждают посевы в процессе обработки, повышают точность внесения средств защиты растений от болезней и вредителей. Отказ от тяжёлой техники снижает нагрузку на почву и позволяет обрабатывать поля круглосуточно и сразу после дождя.
Беспрозванных добавил, что беспилотные системы уже применяют в лесном хозяйстве и запуск дронов происходит при соблюдении всех регламентов.