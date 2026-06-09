Калининградские аграрии начали тестировать дроны для обработки полей

По его словам, агродроны, работая на высоте до пяти метров, не повреждают посевы в процессе обработки, повышают точность внесения средств защиты растений от болезней и вредителей. Отказ от тяжёлой техники снижает нагрузку на почву и позволяет обрабатывать поля круглосуточно и сразу после дождя.