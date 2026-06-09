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В калининградском СНТ «Дельфин» сгорел дачный дом, погиб человек

Специалисты пытаются установить личность мужчины.

Источник: Клопс.ru

В калининградском СНТ «Дельфин» сгорел небольшой дачный дом. Об этом региональное управление МЧС пишет в своём канале на платформе Макс во вторник, 9 июня.

По данным ведомства, пожар произошёл накануне около 17:00 на улице Дубовой. Загорелось здание площадью 30 м², позже оно обрушилось. Пламя также повредило около трёх «квадратов» кровли одной из соседних построек.

Из горящего строения вынесли три пропановых баллона — это помогло предотвратить взрыв и отстоять стоящий рядом дом. Внутри нашли тело мужчины, его личность устанавливают. Специалисты выясняют причину ЧП.

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