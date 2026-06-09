Вадим Гаранин продолжит тренировать ФК «Пари НН». По информации источников сайта pravda-nn.ru, в ближайшее время нижегородский клуб объявит о том, что он останется на посту главного тренера.
Напомним, Вадим Гаранин возглавил команду за три тура до финиша в РПЛ, но не смог её спасти от вылета. Теперь он продолжит работу с ФК «Пари НН» уже в первой лиге.
В Саранске, куда волжане отправятся завтра на сборы, запланированы два контрольных матча. Нижегородцы 16 июня сыграют с «Уфой», а 21-го числа — с волгоградским «Ротором».
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