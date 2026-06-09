Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На базаре в Ростове нашли мясо без справок

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. Инспекторы проверили прилавки Нахичеванского рынка. Выяснилось, что семеро предпринимателей продают еду с грубыми нарушениями. На мясо, рыбу и яйца не оказалось ни ветеринарных свидетельств, ни сроков годности, ни правил хранения.

Отдельной находкой стали четыре килограмма европейского сыра, ввоз которого в Россию запрещен. Всю сомнительную продукцию весом 35 килограммов уничтожили. На нарушителей завели административные дела и обязали навести порядок на витринах.