На базаре в Ростове нашли мясо без справок

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. Инспекторы проверили прилавки Нахичеванского рынка. Выяснилось, что семеро предпринимателей продают еду с грубыми нарушениями. На мясо, рыбу и яйца не оказалось ни ветеринарных свидетельств, ни сроков годности, ни правил хранения.