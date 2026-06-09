В Красноярске водитель сделал передвижной бассейн в багажнике пикапа

В ночь на 7 июня в самом центре Красноярска компания молодых людей нашла необычный способ спастись от тридцатиградусной жары: они превратили кузов пикапа… в импровизированный бассейн, а затем устроили вечеринку прямо на ходу.
Автомобиль прохожие заметили на пересечении проспекта Мира и улицы Парижской Коммуны. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что в кузове машины, застеленном плотной полиэтиленовой пленкой для удержания воды, находились четверо молодых людей в плавках.
Всего в иномарке было шесть человек: четверо «купающихся» в кузове и двое в салоне — водитель и пассажир. Судя по видео, компании было весело.
Ночная поездка привлекла внимание и полицейских — сотрудники уже проводят проверку. Водителю может грозить штраф за нарушение ПДД.